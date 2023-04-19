ГК «Нэфис» увеличила выручку в 2022 году до 63,2 млрд рублей

Группа компаний «Нэфис» (входят «Нэфис косметикс» и Казанский жировой комбинат) по итогам 2022 года увеличила выручку на 4% — до 63,2 млрд руб., сообщили «Ъ-Казань» в ГК.

Производство товарной продукции группы за год увеличилось на 8% — до 81 млрд руб. (без учета НДС). Налоговые отчисления группы в бюджеты всех уровней выросли на 40% и составили 6,5 млрд руб.

В том числе завод бытовой химии «Нэфис косметикс» увеличил производство средств для посудомоечных машин на 56%. Казанский жировой комбинат нарастил выпуск бутилированного подсолнечного масла на 7%, рапсового масла на 478%.

В ГК работают 4,7 тыс. человек Среднемесячная зарплата сотрудников за год увеличилась на 18% и составила 67 тыс. руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"