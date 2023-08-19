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Коммерсантъ FM
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Лидер Pegida в Нидерландах порвал экземпляр Корана у посольства Турции

Глава отдела праворадикального движения Pegida в Нидерландах Эдвин Вагенсвельд 18 августа провел акцию перед посольством Турции в Гааге. Он разорвал и растоптал экземпляр Корана, сообщает AFP. Его поступок вызвал возмущение 50 участников контрдемонстрации, некоторые стали бросать в него камни. Их пришлось оттеснять двум десяткам полицейских. Полиция перекрыла доступ на улицу, где находится турецкое посольство.

Эдвин Вагенсвельд у посольства Турции в Гааге

Эдвин Вагенсвельд у посольства Турции в Гааге

Фото: Ramon van Flymen / ANP / AFP

Эдвин Вагенсвельд у посольства Турции в Гааге

Фото: Ramon van Flymen / ANP / AFP

В январе в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В апреле Административный суд Швеции отменил запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма.

Подробнее об акциях — в материале «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Лаура Кеффер

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