Лидер Pegida в Нидерландах порвал экземпляр Корана у посольства Турции

Глава отдела праворадикального движения Pegida в Нидерландах Эдвин Вагенсвельд 18 августа провел акцию перед посольством Турции в Гааге. Он разорвал и растоптал экземпляр Корана, сообщает AFP. Его поступок вызвал возмущение 50 участников контрдемонстрации, некоторые стали бросать в него камни. Их пришлось оттеснять двум десяткам полицейских. Полиция перекрыла доступ на улицу, где находится турецкое посольство.
Эдвин Вагенсвельд у посольства Турции в Гааге
Фото: Ramon van Flymen / ANP / AFP
В январе в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В апреле Административный суд Швеции отменил запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма.
Подробнее об акциях — в материале «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».