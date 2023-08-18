Адмиралтейские верфи передадут ВМФ подлодку «Великие Луки» до конца года

Подводная лодка «Великие Луки», построенная на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») для Северного флота, будет передана ВМФ до конца 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил глава предприятия Андрей Веселов.

Дизель-электрическая субмарина Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада» была заложена 10 ноября 2006 года, перезаложена 19 марта 2015 года и спущена на воду 23 декабря 2022 года.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к новому поколению неатомных подводных лодок. На сегодняшний день они признаны самыми современными дизель-электрическими лодками, предназначенными для ВМФ России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подлодку «Великие Луки» спустили на воду.

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