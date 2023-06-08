Губернатор Алиханов анонсировал выход на грузовую линию Санкт-Петербург — Калининград двух новых судов

В июне этого года на морскую линию грузоперевозок между Петербургом и Калининградом ожидается выход двух новых судов. Об этом в своем Telegram-канале 8 июня сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.

«Совместно с федеральными властями ведем работу по подготовке предложения о реконструкции наших причалов, расширению возможностей, и в этом месяце мы ждем дополнительно несколько судов, два точно придут. Это суда, которые купили наши калининградские компании благодаря кредитным средствам, выделенным в прошлом году правительством РФ»,— уточнил глава региона.

В настоящий момент, по словам господина Алиханова, между Калининградской областью, Петербургом и Усть-Лугой курсируют 20 судов — три парома, два танкера и 15 сухогрузов. Еще один паром — «Балтийск» — с начала года находится в плановом ремонте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в сентябре прошлого года линия Усть-Луга — Балтийск усилилась двумя паромами для снабжения Калининградской области.

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