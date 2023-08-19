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Коммерсантъ FM
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CNN: ожидается добровольная явка Трампа в тюрьму в конце следующей недели

В США ожидают, что 45-й президент Дональд Трамп прибудет в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа, сообщил источник CNN в правоохранительных органах. По предписанию прокурора округа он должен сдаться властям до 25 августа.

Шериф округа ранее сообщал, что в тюрьме обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Их обыщут, сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев. Им позволено прийти в любой момент, тюрьма открыта круглосуточно. Господин Трамп пока не сообщал, когда он планирует сдаться властям.

Как пишет CNN, хотя власти обещали обращаться с 45-м президентом и фигурантами его дела, как с другими задержанными, это, скорее всего, «невозможно из-за мер безопасности», необходимых для господина Трампа и других фигурантов.

Дональд Трамп в середине августа стал обвиняемым по четвертому уголовному делу. В штате Джорджия против него было выдвинуты обвинения в попытке повлиять на итоги выборов в штате уже после голосования.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В четвертый раз не Дональд Трамп».

Леонид Уварчев

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