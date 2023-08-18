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Коммерсантъ FM
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Путин приглашен в Казахстан на форум по сотрудничеству

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан запланирован на эту осень. Он должен принять участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского посольства в Москве.

О визите было объявлено по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова с послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, которая прошла сегодня, 18 августа. На встрече дипломаты обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран, взаимодействия в рамках интеграционных структур, актуальные вопросы региональной и международной проблематики.

Господин Абаев на встрече заявил, что «стратегический характер сотрудничества» России и Казахстана «характеризует диалог между лидерами двух стран». По его словам, их общение — «доверительное, честное и очень активное».

«В этом контексте важное значение придается запланированному на осень официальному визиту Президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ»,— сказано в сообщении посольства.

27 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время телефонного разговора обсудил с Владимиром Путиным его визит в страну осенью 2023 года. Подробностей визита не приводилось.

Олеся Павленко

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