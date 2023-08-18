Великобритания отказалась снять санкции с партнера Абрамовича

Высокий суд Лондона отклонил иск с требованием снять санкции с миллиардера и партнера бизнесмена Романа Абрамовича Евгения Швидлера. Об этом сообщило Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер в 2004 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер в 2004 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В суде защита миллиардера пыталась доказать, что Евгений Швидлер не участвует в российской политике и не связан с президентом страны Владимиром Путиным. Юристы настаивали, что господин Швидлер в последний раз встречался с господином Путиным в 2007 году на похоронах первого российского президента Бориса Ельцина.

Адвокат господина Швидлера сообщил журналистам, что подаст апелляцию на решение суда «при первой возможности». «Он никогда не был российским гражданином, не ездил в Россию более 15 лет и критиковал действия российских властей на Украине»,— сказал он.

Евгений Швидлер родился в Уфе, в 1991 году эмигрировал в США. Сейчас господин Швидлер гражданин США и Великобритании. По оценкам Forbes, его состояние составляет $1,6 млрд. В марте 2022 года Великобритания внесла его в санкционный список в связи с вводом российских войск на Украину. В феврале 2023-го он оспорил их.

Основанием для санкций стала его работа с миллиардером Романом Абрамовичем. В конце 1980-х они какое-то время торговали игрушками через кооператив «Уют». В 1998 по 2005 год Евгений Швидлер возглавлял «Сибнефть». Кроме того, он курировал в команде Романа Абрамовича горнорудное направление, в частности доли в компании «Евраз» и Highland Gold. С 2001 года господин Швидлер также вместе с господином Абрамовичем возглавляет инвесткомпанию Millhouse Capital.

Олеся Павленко