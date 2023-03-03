Глава Millhouse Евгений Швидлер первым из российских бизнесменов оспорил санкции в суде Лондона

Миллиардер и глава инвесткомпании Millhouse Евгений Швидлер, близкий партнер Романа Абрамовича, стал первым российским бизнесменом, оспорившим санкции в Лондонском суде, сообщил Bloomberg. Защита Евгения Швидлера подала иск в феврале, посчитав, что власти Великобритании допустили «значительные ошибки» в оценке отношений бизнесмена с Романом Абрамовичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Швидлер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Швидлер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правительство Великобритании поступило неправильно, наложив на меня санкции»,— говорит господин Швидлер в своем заявлении. — Я надеюсь, что британские суды согласятся и вернут мне справедливость».

Адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн из Peters and Peters утверждает, что назначение санкций правительством Великобритании несоразмерно тому, какое влияние Евгений Швидлер имеет на российскую политику. «Он не может повлиять на политику правительства России в Украине, которая должна быть целью этих санкций»,— утверждает защита.

Роман Абрамович попал под санкции Великобритании в начале марта 2022 года, Евгений Швидлер — в конце марта. Власти Великобритании посчитали, что господин Швидлер поддерживает «близкие отношения на протяжении десятилетий» с Романом Абрамовичем и извлекает выгоду из их связей. Однако через несколько дней Великобритания ослабила санкции против него: в частности, были сняты транспортные санкции, грозившие задержанием яхт и самолетов Евгения Швидлера.

В разговоре с Forbes неназванный «соратник» Евгения Швидлера заявил, что бизнесмен «не является и никогда не был гражданином Российской Федерации». Евгений Швидлер родился в Уфе, но, как пишет Forbes, «технически у него никогда не было российского паспорта». В 1994 году он стал гражданином США, в 2010-м — гражданином Великобритании.

В конце 1980-х Евгений Швидлер вместе с Романом Абрамовичем какое-то время торговал игрушками через кооператив «Уют». В 1998 по 2005 год Евгений Швидлер возглавлял «Сибнефть». Кроме того, он курировал в команде Романа Абрамовича горнорудное направление, в частности доли в компании «Евраз» и Highland Gold. В прошлом году Forbes оценивал состояние 58-летнего бизнесмена в $1,6 млрд.

Анастасия Ларина