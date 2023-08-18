Глава СК заинтересовался проектом строительства автобусного кольца на Парнасе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Петербурге возбудить уголовное дело на фоне конфликта вокруг строительства отстойно-разворотной площадки в районе Парнаса. Ранее против этого протестовали местные жители.

Как сообщили в информационном центре СК РФ, было установлено, что строительство автобусного кольца ведется в зеленой зоне, рядом с детской площадкой и жилым массивом. Жители Парнаса выразили недовольство тем, что в перспективе могут получить поблизости новый источник шума и выхлопных газов. При этом городские власти, как отмечают активисты, им с решением этой проблемы не помогают. Поэтому жители вынуждены были обратиться в СК.

Центральный аппарат ведомства поставил исполнение поручения на контроль.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет заинтересовался инцидентом с избиением мужчины у Мариинской больницы в Петербурге.

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