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Коммерсантъ FM
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Памфилова: Запад работает на то, чтобы снести выборы президента РФ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что выборы президента 2024 года в Россией станут «сменой эпох». По ее мнению, страны Запада уже сейчас работают на срыв кампании.

«Люди интересуются, видят, что происходит на самом деле. И они понимают, что грядущие выборы президента в марте 2024 года — это не просто очередные выборы президента РФ. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох. <...> Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами»,— сказала госпожа Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске (цитата по ТАСС).

По мнению главы ЦИКа, избирательная система готова к президентским выборам, так как за годы работы была создана «жизнеспособная, очень жизнестойкая, хорошо нацеленная на свои задачи, мотивированная система». В качестве примера успешной работы она привела голосование по поправкам к Конституции во время пандемии, когда были найдены «современные способы» для обеспечения безопасности людей.

Элла Памфилова похвалила парламентские партии за то, что они «отложили на второй план свои политические, идеологические предпочтения и противоречия и, как единый кулак, показали себя патриотами своей страны». «Объединились сейчас, поддерживают ребят на фронте наших, чтобы они понимали, что не зря они кровь проливают и жизнь свою отдают, что мы их тут не подводим»,— добавила председатель ЦИКа.

Как сообщал ранее «Ъ», администрация президента определилась с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы-2024 по результату кандидата от власти и явке. Их можно описать формулой «75+/70+». При достижении этих показателей абсолютное число голосов, поданных за кандидата от власти, будет больше, чем на выборах-2018, где Владимир Путин показал рекордный результат.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Движение вверх».

Леонид Уварчев

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