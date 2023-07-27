Минюст перешел на столичность

Гагаринский суд Москвы отклонил иск Сахаровского центра (признан иноагентом) к Минюсту РФ. Ранее ведомство потребовало в судебном порядке ликвидировать общественную организацию. Именно это требование оспаривали в суде представители центра как незаконное и несоразмерное выявленным нарушениям. Отметим, Минюст счел «нарушением территориальной сферы деятельности» то обстоятельство, что региональная организация приняла участие во всероссийской выставке, посвященной празднованию 100-летия академика Сахарова. Ранее по аналогичным основаниям были ликвидированы Московская Хельсинкская группа и информационно-аналитический центр «Сова» (внесен в реестр иноагентов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для адвоката Бирюкова решение Гагаринского суда было ожидаемым

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Для адвоката Бирюкова решение Гагаринского суда было ожидаемым

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сахаровский центр (официальное название — Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова — Сахаровский центр) создан в 1996 году по инициативе Фонда Андрея Сахарова (признан нежелательной организацией). В квартире академика Сахарова на Земляном Валу, оборудованной под музей, хранились его архивы, а в помещении центра проводились выставки, конференции и публичные дискуссии. Там выступали иностранные политики, правозащитники, журналисты и поэты. Россияне прощались здесь с Борисом Немцовым, Сергеем Ковалевым и Валерией Новодворской. В 2014 году Сахаровский центр был признан иноагентом.

В январе 2023 года мэрия Москвы добилась выселения организации из музея-квартиры академика Сахарова. В столичном департаменте имущества “Ъ” решение объяснили тем, что иностранные агенты не могут получать господдержку. Вступивший в силу 1 декабря 2022 года закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», напомним, установил, что иноагенты «не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности».

Весной 2023 года Минюст провел внеплановую документальную проверку и выявил ряд нарушений в деятельности центра, а в июле обратился в Мосгорсуд с требованием ликвидировать организацию. Министерство обвинило центр в ряде нарушений, часть из которых касалась уставной деятельности. Однако главным основанием для обращения в суд стало «нарушение территориальной сферы деятельности». В частности, рассказали адвокаты Сахаровского центра, Минюст счел грубым нарушением законодательства то обстоятельство, что региональная (зарегистрированная в Москве) организация приняла участие во всероссийской выставке, посвященной празднованию 100-летия академика Сахарова. Это мероприятие проводилось в ряде субъектов РФ.

В среду в Гагаринском суде адвокаты Михаил Бирюков и Диана Сорк доказывали, что принцип экстерриториальности нарушен не был. Сахаровский центр, уточнили они, лишь предоставил материалы для проведения выставки, а ее организацией занимались местные власти. «Было распоряжение президента (Владимира Путина.— “Ъ”) по поводу празднования этой даты. В плане были предусмотрены и региональные выставки. Рассматривать эту деятельность как нарушающую закон — пересматривать решение президента и Минкульта»,— добавил председатель правления Сахаровского центра Вячеслав Бахмин.

Госпожа Сорк отметила, что, даже если в деятельности Сахаровского центра действительно есть указанные нарушения, ликвидация организации в качестве «меры реагирования» им несоразмерна: «Эти нарушения никак нельзя отнести к грубым и неустранимым».

В ответ представитель Минюста заявил, что вопрос о ликвидации и ее основаниях будет рассматриваться в Мосгорсуде (дата рассмотрения иска ведомства пока неизвестна): «То, что было сказано про нарушения, не относится к исковому требованию (Сахаровского центра.— “Ъ”). Мы говорим о том, мог ли орган Минюста принять меры в части административного искового заявления. Территориальный орган Минюста самостоятельно определяет меру реагирования при выявлении нарушений».

Выйдя из совещательной комнаты, судья сообщила, что отклоняет иск Сахаровского центра. Принимать решение о ликвидации организации предстоит Мосгорсуду.

Отметим, в январе 2023 года по иску Минюста Мосгорсудом ликвидирована старейшая в России правозащитная организация — Московская Хельсинкская группа (МХГ, работала с 1976 года). Основанием для иска стала деятельность МХГ вне Москвы. Чиновники настаивали, что группа не должна принимать участие в конференциях в других субъектах страны. А в апреле 2023 года на том же основании Мосгорсуд удовлетворил иск о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова» (признанного иностранным агентом). Причем аргументы представителей «Совы», что грант на проведение поставленных в вину мероприятий за пределами Москвы предоставил Фонд президентских грантов, также был оставлен судом без внимания.

Адвокат Бирюков рассказал “Ъ”, что решение Гагаринского районного суда было «ожидаемым». «Этот процесс важен, чтобы максимально более полно подготовиться к предстоящему процессу по иску о ликвидации Сахаровского центра,— объяснил он тактику защиты.— Нам было важно услышать позицию Минюста, увидеть письменные возражения, понять, на чем они будут базироваться». Господин Бирюков добавил, что, скорее всего, решение Гагаринского суда будет обжаловано, хотя удовлетворения иска центр не ждет.

Эмилия Габдуллина