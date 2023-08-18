Регионы сравнили цены

Челябинск занял первое место в России по росту цен на жилье, но остался миллионником с самой дешевой недвижимостью. В новостройках стоимость квадратного метра с начала года в городе увеличилась на 8% и составляет 80,5 тыс. руб. за «квадрат». А на вторичном рынке рост почти 14%, посчитали аналитики компании «Этажи». А вот перегретый московский рынок таких показателей не дает. Во «вторичке» цены не повысились, а впервые упали, что само по себе событие исключительное. Из-за чего дорожает жилье в регионах? И почему туда заходят крупные девелоперы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск — топ-5 лидеров по росту цен на жилье на вторичном рынке. Квадратный метр жилья в этих городах с начала года подорожал на 8-14%. А в Москве, наоборот, падение почти на 1%. Но, если посмотреть на ценник, в столице квадратный метр на вторичном рынке стоит больше, чем в том же Челябинске, в пять раз. А на первичном — в три раза.

Но московские инвесторы пока не спешат в регионы, хотя туда уже зашли крупные девелоперы, отмечает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев: «Мы всегда рекомендуем инвесторам смотреть именно их локальные рынки. Важно не только инвестировать в недвижимость, но и в случае чего ее реализовать.

Если говорить про рост стоимости в таких городах, как Челябинск и Омск, эффект здесь связан, скорее всего, с их некой недооцененностью в предыдущие периоды. И увеличение произошло в том числе за счет того, что строительный сектор начал активно развиваться. В тот же Омск зашли федеральные застройщики "Эталон" и "Брусника", которые стали давать городу другой продукт — на других условиях».

А новый продукт потянул за собой и вторичный рынок недвижимости. И не только в городах-миллионниках. Стоимость жилья растет во всех регионах, где есть ВПК, говорит гендиректор компании «Инвестиционные технологии», бывший омбудсмен по строительному рынку Дмитрий Котровский:

«Застройщики, которые уходят в регионы, ориентируются на города, в которых сосредоточены военно-промышленные комплексы, производство.

Может быть, это Таганрог, Саратов, Тула, там, где всегда были какие-то опорные производственные площадки. Нижний Тагил, Иркутск, потому что это самолетостроение. Туда, куда деньги идут, там, где начинают увеличивать заработную плату сотрудникам, автоматически работает схема зарплатного проекта. Банк видит доходы населения и дальше начинает стимулировать его к покупке недвижимости».

На фоне падающего рубля недвижимость — это, пожалуй, единственный инструмент, где можно зафиксировать вложения. И еще рассчитывать на какой-то доход, хотя бы на уровне инфляции. Впрочем, после внеочередного заседания ЦБ ряд банков анонсировал повышение ставок по депозитам: до 11% по долгосрочным вкладам, до 12% по краткосрочным и накопительным счетам. Но инвестиции в недвижимость все же надежнее. По крайней мере, не будет проблем с их выводом.

На этой неделе столичные брокеры фиксируют повышенную активность со стороны потенциальных покупателей. А девелоперы уже поднимают цены, предупреждает гендиректор компании AIM Илья Менжунов: «Лоты у нас сейчас в среднем стоят до 50 млн руб. Рассматривают новостройки на Мосфильмовской, причем минимальной площади — от 26,6 кв. м. Пришел запрос на северо-запад на объект 100 с лишним метров. Они разные.

Мы получили сообщение от одного из известных московских девелоперов о том, что за две недели планируется дважды повысить цены: 15 августа и 1 сентября. Суммарное увеличение стоимости, со слов застройщика, составит порядка 5%. Там минимальная цена лота, насколько я помню, была порядка 14 млн руб., будет, собственно, 14,7 млн руб.»

Повышение цен застройщики не объясняют, добавляет Менжунов. Возможно, это связано с темпами продаж, но не исключено, что причина и в падении рубля. Эта неделя оказалась непростой для всех участников рынка. Изменение ключевой ставки может притормозить ипотечный бум, не исключают собеседники “Ъ FM”. Да и кредиты с господдержкой не вечны. А 12% у ЦБ — это минимум 15-16% по ипотеке у коммерческих банков, предупреждают экономисты.

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