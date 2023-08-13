Аренда подходит к пику

Ранний всплеск сезонной активности, сопровождающийся спросом возвращающихся из-за рубежа соотечественников, привел к сокращению экспозиции квартир в долгосрочную аренду и росту цен на них. За месяц средняя стоимость однокомнатных квартир на крупнейших региональных рынках выросла почти на 5%, двухкомнатных — более чем на 7%. На рынке не исключают, что к середине сентября средние цены вырастут еще на 15%, но, пройдя сезонные максимумы, показатели неминуемо начнут снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе составила 23,72 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 23,24 тыс. руб. За месяц показатели выросли на 4,7% и 7,3% соответственно, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Эксперты связывают динамику как с ростом активности потенциальных арендаторов, так и с сокращением экспозиции: за счет вымывания наиболее бюджетных предложений доля дорогих лотов в ней в общем растет, это повышает средние значения.

Другие аналитики пока отмечают более сдержанную динамику. Согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость аренды «однушек» в 16 крупнейших городах сейчас 21,5 тыс. руб. в месяц, «двушек» — 26,1 тыс. руб. За месяц показатели выросли на 0,8% и 0,7% соответственно. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев говорит, что средняя ставка долгосрочной аренды в России в целом составляет 25 тыс. руб. За месяц показатель не поменялся, а за год вырос на 13,6%.

Наиболее выраженный рост средних арендных ставок за последний месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» заметили в Краснодаре, где однокомнатные квартиры подорожали на 17%, до 26,1 тыс. руб. в месяц. В Самаре динамика составила 13,7%, до 20,7 тыс. руб. в месяц. В «Этажах» наиболее выраженный рост цен на «однушки» заметили в Санкт-Петербурге: 2,75%, до 27,3 тыс. руб. в месяц. В Красноярске отметили рост на 2,4%, до 18,5 тыс. руб. в месяц. Одновременно в Перми средняя ставка за месяц, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», сократилась на 7,1%, до 18,4 тыс. руб. в месяц.

В Москве, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», аренда однокомнатных квартир стоит в среднем 46,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 82,4 тыс. руб. За месяц показатели выросли на 8,1% и 9,9% соответственно. Арендные ставки не увеличиваются, но за счет активного вымывания самых экономичных предложений средняя стоимость становится выше, поясняет замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. Эксперт указывает, что высокий сезон в городе начался раньше обычного: в первой декаде августа спрос относительно июля вырос на 25%, экспозиция сократилась на 25,9%.

Одновременно госпожа Полякова отмечает, что потенциальные арендаторы бюджетного жилья в Москве даже при дефиците предложения не готовы переключаться на другие ценовые сегменты.

Поэтому собственники жилья комфорт-класса еще дают скидки 5–10%, замечает эксперт. Хотя руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов замечает, что в сегментах «бизнес» и «премиум» собственники все же постепенно уходят от практики дисконта. Хотя он замечает, что остаются не слишком востребованными квартиры с дорогими интерьерами в классическом стиле: раньше они пользовались спросом у иностранных семейных пар, но оставшиеся арендаторы предпочитают преимущественно квартиры в современном стиле.

Темпы вымывания экспозиции увеличиваются и в других регионах. Согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», за последний месяц объем предложения на 18 крупнейших рынках в целом сократился на 25%, в предыдущем динамика была менее выраженная — минус 19%. Ситуация на рынке долгосрочной аренды в текущем году немного необычная: объем предложения сокращается с начала года, а не с конца июля, как это происходило ранее, напоминает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Тренд эксперт связывает с миграционными процессами. «Часть уехавших в прошлом году соотечественников возвращается, решая жилищный вопрос»,— поясняет он. Сейчас добавляется стандартный сезонный фактор: в начале августа спрос на долгосрочную аренду традиционно растет.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова называет начало сезонного роста в нынешнем году более ранним: на некоторых региональных рынках уже дефицит предложения.

Арендаторов может подстегивать не только приближение делового сезона, но и ужесточение условий ипотечного кредитования: оно происходит в условиях сохраняющейся переоцененности первичного и вторичного жилья, добавляет госпожа Полякова.

Это, по мнению эксперта, заставляет многих отложить покупку, продолжив какое-то время снимать жилье.

Ольга Павлинова рассчитывает, что сокращение объема предложения и рост цен в ближайшее время сохранятся. Пока часть собственников, по ее словам, еще удерживает цены. «Но такие квартиры сдаются очень быстро, порой за несколько часов»,— замечает эксперт. В предыдущие годы с середины августа по середину сентября суммарный объем активного предложения на рынке аренды городов-миллионников и пристоличных областей снижался на 25–30%, вспоминает господин Попов. В текущем году он не исключает более выраженную динамику. Ставки аренды на этом фоне к середине сентября могут вырасти на 15% к текущим значениям, предполагает эксперт. После прохождения сезонных максимумов показатели, по его прогнозам, начнут снижаться. Госпожа Павлинова ждет увеличения ставок на 5–10%.

Одновременно Оксана Полякова замечает, что ситуацию будут немного стабилизировать собственники, ждавшие начала высокого сезона: они будут выводить квартиры на рынок сейчас, рассчитывая сдать их на пике. Госпожа Павлинова называет еще одним возможным сценарием более раннее прохождение пикового периода: «Большинство желающих к этому времени уже могут найти себе жилье». Константин Каменев пока не видит предпосылок для снижения ставок аренды.

Александра Мерцалова