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Коммерсантъ FM
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«Контур.Маркет»: за два года сильнее всего подорожали бананы и соль

За последние два года относительно других продуктов в потребительской корзине россиян значительнее всего в цене прибавили бананы и соль, подсчитали аналитики системы «Контур.Маркет». Сильнее всего за указанный период подешевели индейка и чай.

В рамках исследования, с которым ознакомилось «РИА Новости», эксперты изучили продажи товаров, которые входят в потребительскую корзину россиян. Они сравнили цены и количество продаж на конец июля 2023 года с аналогичным периодом 2022-го (когда в отношении РФ уже были введены санкции) и 2021-го (когда экономика страны значительно восстановилась после пандемии).

По данным «Контур.Маркет», цена бананов на конец июля 2023 года в сравнении с июлем 2021 года выросла в 1,7 раза (+71%), соль стала дороже на 64%, а специи — на 54%. В категории плодоовощной продукции значительно выросла стоимость лука (+33%) и лимонов (+22%). Среди молочной продукции подорожали кефир (+31%), сметана (+24%) и творог (+22%). Эксперты также сравнили цены на алкогольную продукцию. Пиво и коньяк за два года стали дороже на 27% и 20% соответственно. Водка и вино прибавили 13% и 9% соответственно.

При этом аналитики отмечают, что важные для населения социально значимые продукты за два года незначительно прибавили в цене. Так, макароны и куриные яйца подорожали на 11%, картофель — на 5%, свинина — на 3%, мука — на 2%. Цена растительного масло в июле 2023 года была такой же, как и в июле 2021 года.

В то же время хлеб и сахар стали дороже сразу на 19% и 20% соответственно, крупы (без учета гречневой) — на 18%. Аналогичные изменения произошли в стоимости курицы и рыбы. Кондитерские изделия за два года стали стоить больше на 17%, молоко — на 14%.

Максимальное за два года снижение было зафиксировано в цене чая и индейки — они упали на 35% и на 32% соответственно. Значительно подешевела и морковь (–29%). В этом же списке гречневая крупа и мандарины: они подешевели на 12% и 5% соответственно.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 8 по 14 августа ускорилась до 0,10% с 0,01%. Цены на плодоовощную продукцию в стране за неделю снизились на 2,4%. Согласно данным Минэкономики, годовая инфляция в России с 8 по 14 августа ускорилась с 4,43% неделей ранее до 4,66%.

Подробнее о динамике потребительских цен — в публикации «Ъ» «Грядет урожай инфляции».

Милена Костерева

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