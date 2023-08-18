Женщина с арбалетом, пытавшаяся помешать замене лифтов в Воронеже, избежала наказания

Сотрудники ГУ МВД по Воронежской области не усмотрели состава преступления в действиях женщины, которая с помощью арбалета пыталась помешать замене лифтов в доме №14 на улице Генерала Лизюкова в облцентре. В связи с этим было решено не возбуждать уголовное дело, рассказали «Ъ-Черноземье» в полиции.

В середине июля женщина опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию с арбалетом во дворе указанного дома. Там же она заявила, что помешает установке новых лифтов, стреляя по ногам рабочих. По ее словам, в доме образовалась инициативная группа, которая боролась «с беспределом управляющей организации "ПИК-комфорт"». Ее целью якобы была попытка заставить сделать жителям перерасчет и поднять тему со спорным собранием, когда со счета дома, сняли 12 млн руб. под видом капремонта систем водоснабжения. Управляющая организация поменялась на «Новую Эру», инициировавшую замену лифтов и якобы организовавшую протокол собрания собственников. При этом женщина утверждает, что жители не хотят менять «добротные и качественные советские лифты».

Как рассказывали «Ъ-Черноземье» в региональном управлении МВД, от «неадекватных действий» женщины никто не пострадал. Однако ее все равно доставили в отдел полиции и организовали проверку, чтобы установить обстоятельства и причины инцидента.

Алина Морозова

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