В Воронеже женщина с арбалетом попыталась помешать установке лифтов

Сотрудники УМВД по Воронежу доставили в отдел полиции женщину, которая находилась во дворе дома на улице Лизюкова с арбалетом. Как сообщили в ведомстве, пострадавших от ее «неадекватных действий» нет. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Судя по соцсетям, женщина фотографировалась с арбалетом во дворе дома №14 на улице Лизюкова. На свой странице она заявила, что помешает замене лифтов в доме, стреляя рабочим по ногам. По ее словам, в доме образовалась инициативная группа, которая боролась «с беспределом управляющей организации "ПИК-комфорт"». Ее целью якобы была попытка заставить сделать жителям перерасчет и поднять тему со спорным собранием, когда со счета дома, сняли 12 млн руб. под видом капремонта систем водоснабжения. Управляющая организация поменялась на «Новую Эру», инициировавшую замену лифтов и якобы организовавшую протокол собрания собственников. Женщина утверждает, что жители не хотят менять «добротные и качественные советские лифты».

Почему следователи заподозрили воронежские структуры ГК «ПИК-комфорт» в злоупотреблении доверием на 4,3 млн руб., в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев