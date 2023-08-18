В Тюмени легковушка во дворе сбила двухлетнего велосипедиста

Во дворе на улице Валентины Трофимовой в Тюмени легковушка сбила двухлетнего велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, мальчик госпитализирован.

По предварительным данным ГИБДД, вечером 17 августа водитель наехал на ребенка из-за того, что он выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Кроме того, в этот же вечер около перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной водитель Chevrolet сбил десятилетнего велосипедиста. Мальчик получил травмы.

Напомним, на трассах региона за десять дней произошло 92 ДТП. Во время аварий погибли 19 человек, из которых семеро — дети. Кроме того, 119 человек были травмированы.

Полина Хабарова

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