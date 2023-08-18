Облсуд утвердил прекращение полномочий депутата Александра Шевелюхина, возглавлявшего моногород под Воронежем

Воронежский областной суд оставил в силе решение Семилукского райсуда о досрочном прекращении полномочий депутата горсовета Семилук Александра Шевелюхина. Об этом сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что господин Шевелюхин был избран председателем совета народных депутатов, но одновременно продолжал занимать пост руководителя муниципального казенного предприятия: «Это противоречит нормам действующего антикоррупционного законодательства».

В суде дело разбиралось в связи «с непринятием мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов». Апелляционная жалоба Александра Шевелюхина оставлена без удовлетворения.

Господин Шевелюхин до сентября 2022 года возглавлял также и сам райцентр Семилуки. Пост он оставил после суда с губернатором Александром Гусевым о признании незаконным бездействия депутатов горсовета. Они вопреки требованию главы региона отказались увольнять Александра Шевелюхина, «утратившего доверие» господина Гусева. При этом экс-глава Семилук сохранял мандат депутата.

В конце 2022 года Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения предыдущих инстанции об обязывании депутатов досрочно отправить в отставку Александра Шевелюхина. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Подробнее о споре муниципального политика с губернатором читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Семилукская жизнь».

Александр Прытков

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