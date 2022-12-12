Экс-глава моногорода под Воронежем может быть уволен дважды

Занимавший до сентября посты главы города и городского совета Семилук коммунальщик Сергей Шевелюхин продолжает судебный спор с губернатором Воронежской области Александром Гусевым о признании незаконным бездействия депутатов горсовета. Они в январе, вопреки требованию главы региона, отказались увольнять господина Шевелюхина с поста председателя горсовета из-за «утраты доверия» губернатора, а он впоследствии принудил парламентариев принять такое решение через суд. Теперь спор отправлен на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции принял определение, которым отменил решения в рамках ранее выигранных губернатором споров в Семилукском районном суде и Воронежском облсуде. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили два источника, знакомых с вердиктом. Райсуд и апелляционная инстанция первоначально своими решениями накладывали на горсовет «обязанность» проголосовать за «досрочное удаление в отставку» господина Шевелюхина. Сам бывший глава города избавил коллег от необходимости голосования по такому вопросу, попросившись в отставку самостоятельно «досрочно».

Теперь спор бывшего главы города с губернатором будет возвращен на новое рассмотрение в районный суд. Источники «Ъ-Черноземье» в окружении господина Шевелюхина воздерживаются от оценки перспектив повторного процесса, поскольку кассация еще не изготовила мотивированное определение. Тем не менее они считают, что позиция третьей инстанции подтверждает «правоту» их стороны в «принципиальном споре».

В правительстве Воронежской области заявили, что решение кассации фактически ничего не изменит и спрогнозировали, что суд вынесет новое решение в пользу губернатора.

«Кассация просто учла практику Верховного суда РФ. Теперь дело возвращено в Семилукский райсуд, который своим решением отправит Шевелюхина в отставку, а не будет «призывать» это сделать совет депутатов. Таким образом Шевелюхин будет уволен непосредственно судом, а не уволится по собственному желанию»,— полагают в облправительстве

Подробнее о споре муниципального политика с губернатором — в материале «Ъ-Черноземье» «Семилукская жизнь»

Сергей Калашников

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