В Ярославской области прокуратура добилась начисления медикам соцвыплат

В Ярославской области суд удовлетворил требования прокуратуры Любимского района и обязал Любимскую ЦРБ включить двух медицинских работников в список имеющих право на соцвыплату. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любимская ЦРБ

Фото: Официальный сайт «Любимской центральной районной больницы» Любимская ЦРБ

Фото: Официальный сайт «Любимской центральной районной больницы»

В районную прокуратуру обратились медицинские сотрудники больницы. Они сообщили, что им не начислялась специальная соцвыплата, что нарушает постановление правительства «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников…». Согласно постановлению, размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности.

В ходе проверки прокуратура установила, что обратившиеся относятся к категории среднего медицинского персонала и входят в категорию работников, имеющих право на получение выплаты с 1 января 2023 года. Поэтому ведомство подало в суд на Любимскую ЦРБ с требованием восстановить нарушенные права двух медработников на получение выплаты.

«Судом исковые заявления удовлетворены. Окончательное устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Это уже не первая история, в которой медики жалуются на неполучение положенной выплаты. Ранее прокуратура сообщала, что подала иски в суд в отношении другой больницы, где выплаты не получали три медика.

Алла Чижова