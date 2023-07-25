Ярославская прокуратура требует от больницы начислить медикам соцвыплаты

В Ярославской области прокуратура подала судебные иски к больнице с требованием включить трех медиков в список на получение социальной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

К заместителю прокурора области Алексею Кукину обратились три медицинских работника районной больницы. Они пояснили, что им, в нарушение постановления правительства РФ «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников…», не выплачивается специальная социальная выплата.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что обратившиеся относятся к категории среднего медицинского персонала и работают в госучреждении здравоохранения, участвующем в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. На основании чего они имели право на выплаты с 1 января 2023 года. Согласно постановлению, размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности.

«По результатам проверки прокуратура направила в интересах заявителей иски в суд о возложении на работодателя обязанности включить их в списки лиц, имеющих право на соответствующую выплату, и назначить ее с 01.01.2023. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура пока не раскрывает название больницы, к которой предъявлены иски.

Алла Чижова