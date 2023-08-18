Ford представил флагманский спорткар Mustang GTD

Компания Ford представила флагманский спорткар Mustang GTD, который построен с использованием гоночных технологий, но сертифицирован для дорог общего пользования.

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Над моделью совместно со специалистами заводского подразделения Ford Performance работала инжиниринговая компания Multimatic, которая разрабатывала и строила различные гоночные модели Ford. Особенностью версии GTD стала переработанная аэродинамика и облегченный кузов. Крылья, капот, крышка, которая заменяет крышку багажника, дверные пороги, передний сплиттер, задний диффузор и крыша выполнены из углеродного волокна с дополнительными карбоновыми усилителями. Предусмотрен опциональный пакет активных аэродинамических элементов, работающих совместно с активным антикрылом.

Спорткар лишился багажника, в котором теперь размещены система охлаждения коробки передач, установленной на задней оси, и гидравлическая система полуактивной подвески. Переработанная конструкция подвески в сочетании с возможностью регулировки настроек обеспечивает лучшую управляемость на гоночной трассе. Машина получила новые более широкие покрышки, установленные на 20-дюймовые алюминиевые диски или опциональные магниевые колеса. Базовое оснащение Mustang GTD включает в себя карбон-керамические тормоза Brembo.

Новое купе оснащено 5,2-литровым наддувным V8, мощностью «не менее 800 л.с.», который сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с карбоновым карданным валом. Предусмотрен особый режим электроники Track для системы Variable Traction Control, который позволяет в реальном времени настраивать мощность двигателя и степень вмешательства трекшн-контроля в зависимости от состояния трассы и уровня мастерства водителя.

Mustang GTD лишен заднего дивана, а для водителя и пассажира предусмотрены спортивные сиденья Recaro. Для отделки салона использованы кожа, замша Miko и углепластик. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов с новой графикой и новыми вариантами отображения информации, а часть элементов, включая подрулевые лепестки коробки передач, напечатана на 3D-принтере из титана, полученного из отслуживших свое деталей истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor.

Новинка, которая позиционируется как самый мощный и самый быстрый на гоночной трассе дорожный автомобиль Ford, будет выпущена ограниченным тиражом. Сборка Ford Mustang GTD начнется на заводе Ford в американском Флэт-Роке, а затем машину доставят на предприятие Multimatic в канадском Маркхэме, где специалисты Ford Performance и Multimatic вручную завершат сборку. Стоимость спорткара составит от $300 тыс. Продажи начнутся в конце 2024 — начале 2025 года.

Максим Вершинин

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