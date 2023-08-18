В Петербурге выросло количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге стало больше вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей. В августе такие суммы указали в объявлениях о поиске сотрудников указали 9% работодателей, сообщила пресс-служба сервиса "Авито Работа".

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, количество вакансий с такими зарплатами увеличилось на 142%.

Более 100 тысяч в месяц работодатели готовы платить промышленным альпинистам (до 137,5 тыс. руб.), агентам по недвижимости (132 тыс. руб.) и дальнобойщикам (122,8 тыс. руб.).

На предложения с зарплатой 90—99 тыс. руб. в месяц пришлось 7% вакансий. В эту категорию попали в основном рабочие специальности.

По данным «Авито Работа», к середине августа средняя предлагаемая зарплата в Петербурге составила 65,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге более чем в два раза вырос спрос на труд студентов.

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