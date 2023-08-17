В Петербурге более чем в два раза вырос спрос на труд студентов

В августе в Санкт-Петербурге было размещено более 13 тысяч вакансий с частичной занятостью, на которые могут претендовать люди с небольшим опытом работы или без опыта. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад».

Диапазон предлагаемых зарплат для таких вакансий составляет от 20 до 65 тысяч рублей. При этом более чем в трети предложений указан доход выше среднего по рынку — от 65 тысяч.

Работу со сменным графиком предоставляют 19% компаний, с гибким — 24%, удалённо — 12%.

Наиболее востребованы на неполный день оказались сотрудники в сферах «Розничная торговля» (16% от общего числа вакансий), «Услуги для бизнеса», «Информационные технологии», «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 8% каждая сфера), «Перевозки, логистика, ВЭД» (6%) и «СМИ, реклама, маркетинг» (3%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербурге опубликовано более 2 тыс. вакансий в образовательной сфере за месяц, что на 9% больше, чем месяцем ранее, и на 41% больше, чем летом прошлого года.

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