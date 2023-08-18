Прокуратура Приангарья утвердила новые обвинения в адрес ангарского маньяка

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного также как ангарский маньяк. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, речь идет о трех новых выявленных эпизодах преступлений. Ранее о завершении расследования по ним заявлял региональный СКР. Всего на счету Попкова убийство более 80 жительниц региона.
Михаил Попков во время вынесения ему приговора в Иркутском областном суде
Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ
«Новые доказанные преступления совершались в период с 1997 по 2003 год по одной и той же схеме. Обвиняемый встречал женщин на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После чего увозил в безлюдные места, где расправлялся с ними. В октябре 1997 года и марте 1998 года две женщины были им задушены, тело одной — подожжено. В октябре 2003 года обвиняемый расправился еще с одной потерпевшей, нанеся ей порядка 40 ножевых ранений»,— уточняется в сообщении прокуратуры.
Дело по новым эпизодам, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) будет направлено в Иркутский областной суд после того, как Михаил Попков получит копию обвинительного заключения. В настоящее время ангарский маньяк осужден на два пожизненных срока. Первый из них он получил в январе 2015 года, когда следствию удалось доказать его причастность к убийству 22 женщин.
После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько явок с повинной, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек, приговорив его ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года.
Подробнее о деле читайте в материале «Счет ангарского маньяка еще не закрыт».