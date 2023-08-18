Прокуратура Приангарья утвердила новые обвинения в адрес ангарского маньяка

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного также как ангарский маньяк. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, речь идет о трех новых выявленных эпизодах преступлений. Ранее о завершении расследования по ним заявлял региональный СКР. Всего на счету Попкова убийство более 80 жительниц региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков во время вынесения ему приговора в Иркутском областном суде

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков во время вынесения ему приговора в Иркутском областном суде

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

«Новые доказанные преступления совершались в период с 1997 по 2003 год по одной и той же схеме. Обвиняемый встречал женщин на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После чего увозил в безлюдные места, где расправлялся с ними. В октябре 1997 года и марте 1998 года две женщины были им задушены, тело одной — подожжено. В октябре 2003 года обвиняемый расправился еще с одной потерпевшей, нанеся ей порядка 40 ножевых ранений»,— уточняется в сообщении прокуратуры.

Дело по новым эпизодам, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) будет направлено в Иркутский областной суд после того, как Михаил Попков получит копию обвинительного заключения. В настоящее время ангарский маньяк осужден на два пожизненных срока. Первый из них он получил в январе 2015 года, когда следствию удалось доказать его причастность к убийству 22 женщин.

После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько явок с повинной, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек, приговорив его ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года.

Подробнее о деле читайте в материале «Счет ангарского маньяка еще не закрыт».

Влад Никифоров, Иркутск