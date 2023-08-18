К 300-летию Екатеринбурга на картах появились 3D модели достопримечательностей

«Яндекс Карты» создали трехмерные модели достопримечательностей Екатеринбурга в честь 300-летия уральской столицы, сообщили в пресс-службе Яндекса. В 3D можно посмотреть Храм на Крови, Белую башню, Ельцин Центр, дом Н. И. Севастьянова и другие объекты.

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Как объяснили в Яндексе, трехмерные макеты доступны в веб-версии карт. На 3D моделях видны основные особенности архитектуры зданий. В дневной и ночной теме макеты отображаются по-разному. «При переключении на ночную для максимальной реалистичности на зданиях в Картах появляется подсветка, как это происходит и в городе с наступлением ночи»,— рассказали в компании.

День города Екатеринбург отметит в эту субботу, но праздничные мероприятия уже проходят в городе. Так, накануне прошел конкурс «Мисс Екатеринбург». Победительницей конкурса стала Александра Кузнецова.

Фотогалерея Юбилею добавили красоты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 28 Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Банд’Эрос» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Смотреть

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