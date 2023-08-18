К 300-летию Екатеринбурга на картах появились 3D модели достопримечательностей

«Яндекс Карты» создали трехмерные модели достопримечательностей Екатеринбурга в честь 300-летия уральской столицы, сообщили в пресс-службе Яндекса. В 3D можно посмотреть Храм на Крови, Белую башню, Ельцин Центр, дом Н. И. Севастьянова и другие объекты.
Как объяснили в Яндексе, трехмерные макеты доступны в веб-версии карт. На 3D моделях видны основные особенности архитектуры зданий. В дневной и ночной теме макеты отображаются по-разному. «При переключении на ночную для максимальной реалистичности на зданиях в Картах появляется подсветка, как это происходит и в городе с наступлением ночи»,— рассказали в компании.
День города Екатеринбург отметит в эту субботу, но праздничные мероприятия уже проходят в городе. Так, накануне прошел конкурс «Мисс Екатеринбург». Победительницей конкурса стала Александра Кузнецова.