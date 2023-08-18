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К 300-летию Екатеринбурга на картах появились 3D модели достопримечательностей

«Яндекс Карты» создали трехмерные модели достопримечательностей Екатеринбурга в честь 300-летия уральской столицы, сообщили в пресс-службе Яндекса. В 3D можно посмотреть Храм на Крови, Белую башню, Ельцин Центр, дом Н. И. Севастьянова и другие объекты.

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Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

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Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Как объяснили в Яндексе, трехмерные макеты доступны в веб-версии карт. На 3D моделях видны основные особенности архитектуры зданий. В дневной и ночной теме макеты отображаются по-разному. «При переключении на ночную для максимальной реалистичности на зданиях в Картах появляется подсветка, как это происходит и в городе с наступлением ночи»,— рассказали в компании.

День города Екатеринбург отметит в эту субботу, но праздничные мероприятия уже проходят в городе. Так, накануне прошел конкурс «Мисс Екатеринбург». Победительницей конкурса стала Александра Кузнецова.

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Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере. Зрители

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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