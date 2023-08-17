Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург — 2023» стала Александра Кузнецова

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр города Алексей Орлов. Девушка участвовала в конкурсе в 2021 году. Она увлекается игрой на фортепиано и работает ретушером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мисс-екатеринбург.рф Фото: мисс-екатеринбург.рф

Мисс зрительских симпатий в этом году стала Ксения Брагина. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос, а первой вице-мисс стала Екатерина Трубникова.

Как заявляют организаторы, победительнице подарят двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» на Юго-Западе.

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос».

Елена Медведева

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