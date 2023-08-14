«Новые люди» не сдали ненецкий

На минувшей неделе завершилась регистрация кандидатов в законодательные собрания регионов (за исключением новых субъектов). Думские партии ожидаемо примут участие во всех кампаниях, кроме выборов в Ненецком автономном округе (НАО), где трудности возникли у «Новых людей». Самой активной «малой» партией стали «Коммунисты России», которые поборются за мандаты в каждом втором регионе. Наименее удачно регистрацию прошли списки «Родины», а «Яблоко» в этом году выставляло только одномандатников, да и то безуспешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Думская пятерка — «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди» (НЛ) — выдвинула кандидатов во всех регионах, где завершилась регистрация. Успешно этот этап прошли все, кроме НЛ в НАО. Там избирком нашел в их документах целый букет недочетов: выдвинутый список отличался от представленного на заверение, не хватало сведений о партийности кандидатов, отсутствовала виза председателя партии, а на некоторых заявлениях не была проставлена дата. В результате комиссия отказалась заверить как окружной список НЛ, так и всех ее одномандатников.

Напомним, 10 сентября выборы в заксобрания пройдут в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Херсонской и Ярославской областях, а также в НАО. Регистрация кандидатов завершена во всех регионах, за исключением новых субъектов РФ: там выдвижение списков продлится до 17 августа, а этап регистрации закончится 23 августа.

Самой активной из непарламентских сил на выборах-2023 стала Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР), выдвинувшая списки в Хакасии, Забайкалье, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в НАО. Впрочем, льгота, позволяющая выдвигать кандидатов без сбора подписей, у них была не везде. В итоге иркутский облизбирком забраковал сразу 16% собранных КПКР автографов и отказал в регистрации списка (допускается не более 5% брака). А во Владимирской области партийцы сами в последний момент отозвали документы.

Также КПКР могла досрочно выбыть из борьбы в Хакасии, где избирком не смог принять решение о регистрации ее списка из-за жалобы КПРФ. Конкуренты настаивали, что два кандидата КПКР, в том числе претендующий на кресло главы республики Владимир Грудинин, якобы официально не вышли из КПРФ. Однако, как ранее сообщал “Ъ”, в ситуацию вмешался Центризбирком, который своим решением зарегистрировал как список КПКР, так и персонально господина Грудинина.

Наименее удачно нынешняя кампания складывается для «Родины», которая выдвинула списки в девяти регионах, но в пяти из них не смогла получить регистрацию. В Кузбассе и Смоленской области «родинцы» не представили полный пакет документов, а в Ульяновской области не охватили кандидатами всю территорию региона, из-за чего избиркомы отказались заверять их списки. В Ростовской и Ярославской областях партия не сумела собрать подписи избирателей. В итоге «Родина» примет участие в выборах только в Якутии, НАО, Забайкалье и Архангельской области.

Скромно повела себя на этот раз Партия пенсионеров, еще недавно претендовавшая на место в Госдуме и статус главной непарламентской силы в регионах. «Пенсионеры» выдвинули списки только в четырех субъектах, где у них была льгота,— в Хакасии, Владимирской, Смоленской и Ярославской областях. Попыток собрать подписи в этом году они не предпринимали.

Участие остальных «малых» партий в выборах будет эпизодическим. Так, списки «Зеленых» прошли регистрацию в НАО, Архангельской и Смоленской областях, Российской партии свободы и справедливости — в Калмыкии и Иркутской области, а «Гражданской платформы» — в Иркутской области. «Партия за справедливость» выдвигала список в Хакасии, а «Гражданская инициатива» — в НАО, но обе потерпели неудачу.

«Яблоко» в этом году выставило лишь несколько одномандатников: трех — в Якутии, двух — в Башкирии и по одному — во Владимирской и Ивановской областях. Ни один из них пройти регистрацию не сумел. Также безуспешно по одному одномандатнику пытались выставить Партия социальной защиты в Кузбассе и Партия дела в Якутии и Забайкалье. Что касается самовыдвиженцев, то из 95 человек во всех регионах только 20 получили заветную корочку кандидата.

Андрей Прах