К новостройкам пристроился спрос

Почувствовав увеличение активности покупателей и рассчитывая на дальнейший рост продаж в свете повышения ключевой ставки ЦБ, застройщики начали быстрее увеличивать цены. За месяц средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках выросла почти на 2%, это наиболее выраженная динамика за полгода. До конца года показатель может вырасти еще на 5%, ждут на рынке. Увеличение стоимости кредитов будет стимулировать покупателей отказываться от покупки вторичных квартир в пользу новостроек, где сохраняются льготные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе составила 147,1 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 1,9%. Такие данные приводят эксперты «Циан.Аналитики». Эта динамика оказалось более выраженной, чем за последние пять месяцев, когда средний показатель вырос не более чем на 1%. Хотя другие аналитики такую выраженную динамику пока не видят. В «Этажах» среднюю стоимость новостроек в России в целом оценивают в 120,5 тыс. руб. за кв. м, за месяц это значение выросло только на 0,04%. Согласно данным «Авито Недвижимости», бюджет предложения квартиры на первичном рынке в стране сейчас составляет 5,87 млн руб. К предыдущему месяцу значение даже сократилось на 0,4%. Хотя в этом случае динамика во многом объясняется изменениями квартирографии экспозиции.

Самое выраженное увеличение средних цен на первичном рынке за месяц, по данным «Циан.Аналитики», произошло в Казани. Здесь новостройки подорожали на 6,5%, до 191,5 тыс. руб. за кв. м. В Челябинске динамика составила 5,1%, до 104 тыс. руб. за кв. м. В «Этажах» заметили увеличение стоимости первичного предложения в Красноярске — на 2,5% к предыдущему месяцу, до 94,7 тыс. руб. за кв. м. В Саратове увеличение составило 2,4%, до 61,9 тыс. руб. за кв. м. В Москве, по подсчетам «Циан.Аналитики», новостройки стоят в среднем 328,6 тыс. руб. за кв. м. За месяц значение выросло на 1,4%, за год — на 2,3%. В Санкт-Петербурге аналогичная динамика составила 0,3% и минус 3,3%, до 232,1 тыс. руб. за кв. м.

Средний бюджет квартиры на первичном рынке в Москве, по подсчетам «Авито Недвижимости», сейчас составляет 15,3 млн руб. В Санкт-Петербурге — 8,1 млн руб. За месяц показатели выросли на 11,8% и 1,2% соответственно.

Ускорение темпа роста цен на новостройки руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов объясняет реакцией застройщиков на увеличивающийся спрос. В июле в Москве и области было заключено 13,4 тыс. договоров долевого участия, в городах-миллионниках без учета Москвы и Санкт-Петербурга — 15,4 тыс. Оба эти показателя господин Попов называет рекордными после февраля 2022 года. Повышенный спрос, по его словам, сохраняется и последние две недели: это видно по числу взаимодействий пользователей с объявлениями. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что сейчас активность пользователей по поиску первичной недвижимости на 41,8% выше показателя августа прошлого года. К июлю она выросла на 18,9%.

Динамику Алексей Попов связывает с ослаблением рубля. Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев считает фактором общую неопределенность, в том числе из-за ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ.

На уходящей неделе регулятор уже внепланово повысил ее значение с 8,5% до 12%. Алексей Попов обращает внимание на то, что отследить влияние самих покупателей на решение пока сложно, но застройщики уже активизировали кампании с посылом «покупайте сейчас». А часть из них вовсе приостановили продажи для выработки дальнейшей стратегии, говорит господин Зайцев.

Алексей Попов не исключает, что рост ключевой ставки привлечет на первичный рынок дополнительных покупателей — «ипотечников», которые ранее выбирали жилье на вторичном рынке, но теперь столкнутся с подорожанием кредитов. Для большинства представленных на рынке новостроек, по его наблюдениям, актуальны льготные ипотечные программы. С их учетом первичное предложение сейчас снова находится в более выигрышной позиции относительно вторичного, замечает господин Зайцев. Но эксперт предлагает не забывать, что на последнем многое определяется политикой собственников: они могут, например, начала делать дисконты, способные нивелировать разницу в стоимости кредитования.

Активизация спроса способствует росту средних цен не только исходя из политики застройщиков, но и за счет вымывания наиболее бюджетной части экспозиции. В агломерации Москвы, по данным «Циан.Аналитики», сейчас доступны 111 тыс. лотов в новостройках, в агломерации Санкт-Петербурга — 75 тыс., в остальных городах-миллионниках — 83 тыс. Совокупный показатель за месяц сократился на 3%.

Ожидая дальнейшего увеличения спроса, опрошенные «Ъ» аналитики рассчитывают и на рост цен на новостройки.

Сергей Зайцев предполагает, что до конца года показатель может увеличиться до 5%. Но нехватки предложения не будет. «Рынок начнет активнее реализовывать накопленный за предыдущие месяцы объем нераспроданных лотов»,— поясняет эксперт. Директор «Жилфонда» Александр Чернокульский не исключает, что с увеличением ключевой ставки застройщики столкнутся с ростом стоимости проектного финансирования: это может дополнительно влиять на ценообразование в новых проектах.

Александра Мерцалова