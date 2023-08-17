Ставка больше чем своп

После повышения ключевой ставки резко вырос объем операций со свопами с юанем на Московской бирже. Третий день подряд он превышает 400 млрд руб. Это показывает, что владельцы китайской валюты не продают ее, а переносят позиции, хеджируя риски на фоне возросшей волатильности на спот-рынке. При этом в ожидании новых шагов поддержки валютного рынка со стороны властей интерес к хеджированию валютного риска сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Третий день подряд объемы торгов однодневным свопом в юане превышают 400 млрд руб. По данным Московской биржи, 17 августа они составили 423,4 млрд руб., что на 3,5% выше показателя предыдущего дня и почти вдвое выше среднего результата в июле. Такого ажиотажа не было в других валютах. Объем торгов свопом с долларом опустился по сравнению с средним значением июля на 15%, до 124 млрд руб. Спрос на свопы в евро вырос, но только до 86 млрд руб.

Спрос на перенос валютных позиций в юанях вырос с начала недели на фоне преодоления курсом доллара рубежа 100 руб./$ и последующих шагов финансовых властей по стабилизации ситуации.

Во вторник после решения ЦБ повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% объем операций своп в китайской валюте составил почти 493 млрд руб., максимальный результат за все время торгов.

Директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин обращает внимание, что оборот со свопом вырос пропорционально обороту на споте, вызванному волатильностью после объявления решения ЦБ. По данным Московской биржи, во вторник объем торгов юанем составил 220 млрд руб., что почти вдвое выше среднего показателя в июле. В последующие дни объем торгов китайской валютой немного снизился, а в четверг составил 193 млрд руб.

Увеличение объемов торгов может говорить о том, что все больше участников рынка хотят захеджировать свои валютные риски, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В связи с «токсичностью» доллара и евро предпочтение при таких операциях отдается именно китайской валюте. «Многие крупные банки и компании находятся под западными санкциями и поэтому уходят от использования валют недружественных стран. Кроме этого, ЦБ проводит политику дедолларизации с переходом на расчеты в рубли и валюты дружественных стран»,— отмечает Михаил Васильев.

Одновременно в последние дни резко выросли ставки на однодневный своп. В четверг индикативная ставка, рассчитываемая Московской биржей, достигла 11%, что близко к максимуму с начала лета прошлого года. С начала недели ставка выросла на 250 б. п., в значительной степени отразив повышение ключевой ставки. При этом спред доходности свопа к ключевой ставке за последние дни расширился до 80 б. п., тогда как с начала августа он находился на уровне 50 б. п. «Если инвестору или компании нужны были юани, то их было проще занять на день с возможностью купить их дешевле после. Даже несмотря на рост ставок по овернайт-свопам практически пропорционально повышению размера ключевой ставки»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В сложившихся на валютном рынке условиях и при желании властей стабилизировать ситуацию и вернуть курс доллара на уровень заметно ниже 100 руб./$ высокая активность в свопе с юанем сохранится. «Валютные риски по-прежнему остаются, а инструменты в юанях продолжат развиваться»,— отмечает Михаил Васильев. По мнению Владимира Евстифеева, при ожидаемом усилении мер контроля за движением капитала может быть еще один всплеск в объемах торгов.

По мере стабилизации ситуации на валютном рынке снизится спрос и на инструменты хеджа. Причем падение объемов может быть более значительным. «На валютном рынке позиции накапливают постепенно, а закрывают зачастую резко, как и в этот раз. При падении волатильности спота естественным образом стабилизируется и своп»,— отмечает Павел Винтин.

Виталий Гайдаев