Росутильнадзор

В преддверии запуска обновленной модели расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) Минприроды ускоренно готовит подзаконные акты, необходимые для полноценной работы системы. Опубликованные ведомством проекты постановлений правительства регламентируют порядок составления и ведения реестра утилизаторов отходов, а также перечень подлежащих утилизации товаров и упаковки и ее нормативы на 2024–2029 годы. Участники рынка и эксперты приветствуют появление документов, но выдвигают претензии к их содержанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желающим попасть в реестр утилизаторам предстоит пережить проверку Росприроднадзора, который определит соответствие заявленных на бумаге мощностей фактическим

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Желающим попасть в реестр утилизаторам предстоит пережить проверку Росприроднадзора, который определит соответствие заявленных на бумаге мощностей фактическим

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый из подготовленных Минприроды проектов постановлений правительства определяет порядок ведения реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся утилизацией отходов от использования товаров, второй — утверждает перечень товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, а также вводит нормативы утилизации на 2024–2029 годы.

В частности, определен перечень документов, на основании которых Росприроднадзор будет включать участников рынка в реестр утилизаторов (это копии техпаспортов на оборудование для утилизации, копии паспортов оборудования весового контроля и проч.). Впрочем, это требование касается лишь компаний, которые не имеют лицензии на деятельность по утилизации отходов первого-четвертого классов.

Согласно проекту, после подачи заявления на включение в реестр последует выездная проверка РПН, который должен будет подтвердить соответствие реального положения дел в компании предоставленным документам, в частности, установить, что отклонение «бумажных» и фактических мощностей не превышает 15%.

По словам председателя комиссии по экологии совета Торгово-промышленной палаты Натальи Беляевой, такой подход выглядит справедливым. «Но главное, чтобы Росприроднадзор оставался в пределах перечня установленных вопросов — то есть проверял достоверность сведений, указанных в заявлении о включении сведений в реестр, а не проводил выездную проверку соответствия лицензионным требованиям, подменяя оценочные мероприятия с контрольными»,— говорит эксперт.

Глава Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Содном Будатаров отмечает, что, судя по текстам документов, они разрабатывались теми, кто хорошо разбирается в сфере твердых коммунальных отходов и в бюрократии, но плохо понимает сферу обращения вторичных материальных ресурсов. Например, сортировщики и связанные с ними мусоросжигательные заводы могут работать по договорам на утилизацию, но реальные заводы (макулатурные, полимерные и иные) берут отходы «с рынка», зачастую без договоров на утилизацию, поясняет он. Предоставление же копий техдокументации на оборудование и установки может раскрыть секреты компании, часть утилизаторов и вовсе имеет бездокументарное оборудование собственной разработки, не учтен также ручной труд в общей производственной мощности (например, разбор системного блока компьютера), перечисляет пробелы проекта эксперт.

Председатель президиума ассоциации утилизаторов отходов «Клевер» Николай Павлов считает, что реестр в информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) позволит избавиться от недобросовестных утилизаторов. При этом он отмечает, что четких критериев отнесения участников этого рынка к добросовестным документ Минприроды не содержит. Николай Павлов предполагает, что проектам предстоят заметные изменения после их общественного обсуждения. Особенно, по его словам, это касается перечня отходов и упаковки, в отношении которых предлагается норматив утилизации отходов в 45% уже с 2024 года. Хотя это и соответствует действующей правительственной концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (см. “Ъ” от 24 апреля), бизнес ожидал появления норматива (в 55%) лишь с 2025 года.

Артем Чугунов