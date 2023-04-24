Инициативу вынесли вместе с мусором

Правительство в пятницу одобрило законопроект о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), против которого возражает рынок. Ответственными за утилизацию упаковки «назначены» ее производители, которым предложено заниматься этим самостоятельно или делегировать работу государству, уплатив экосбор. Нормы утилизации планируется повышать постепенно: в 2025 году они составят 55%, в 2026-м — 75%, с 2027 года — 100% упаковки. Для контроля исполнения будет запущен реестр утилизаторов. Импортеров также будут принуждать к уплате экосбора с 2026 года, а до того Минприроды планирует провести эксперимент в отношении отдельных групп товаров. Также законопроект вводит экокоэффициенты: чем «экологичнее» товар, тем меньше платеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изначально схема РОП была запущена в 2015 году и также предполагала предоставление бизнесу возможности выбора — платить экосбор или утилизировать отходы самостоятельно. Минприроды, однако, не смогло выстроить схему контроля работы РОП, и многие компании не делали ни того, ни другого. Теперь же участники рынка говорят о том, что нынешний проект полностью оптимизирован под увеличение потока платежей и к созданию мощностей по утилизации бизнес не стимулирует.

Глава Минприроды Александр Козлов в пятницу настаивал на том, что у законопроекта о РОП «нет фискальной задачи». Тем не менее этот проект стал вторым за неделю решением Белого дома по вопросам экологии. Ранее в Госдуму были стремительно внесены и одним днем приняты поправки правительства в закон о квотировании выбросов (см. “Ъ” от 20 апреля), увеличивающие штрафы для промышленных компаний на десятки миллиардов рублей в год. Суммы экосбора в рамках РОП сопоставимы. При этом курирующая отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко несколько лет назад и как раз в рамках обсуждения РОП добилась «окраски» экологических платежей в бюджет, чтобы тратить их целевым образом на отраслевые программы, так что речь в первую очередь идет все же о деньгах. «Не хотите утилизировать сами, тогда за вас это сделает государство»,— поясняла происходящее в пятницу вице-премьер.

К создаваемой государственной схеме управления «мусорной» отраслью, однако, высказывалось много претензий экспертов. Создаваемая инфраструктура, по их мнению, нацелена не на вовлечение отходов в оборот, а на их захоронение и сжигание. Изначально концепция РОП заключалась в том, чтобы внести в эту схему рыночную составляющую, позволив бизнесу самому строить конкурентную модель «мусорной» отрасли. Но из-за неспособности властей выстроить систему администрирования частной инициативы идея де-факто окончательно отброшена: сравнить, какая схема лучше, теперь, видимо, уже не получится.