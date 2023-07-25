С новым РОПом

Госдума во вторник во втором и третьем чтениях рассмотрит обновленный правительственный законопроект, призванный сделать рабочим институт расширенной ответственности компаний за отходы. Документ налагает ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и утилизаторов. Также предусматривается цифровизация администрирования всего процесса — им, судя по поправкам ко второму чтению, займется «Российский экологический оператор», а не Росприроднадзор, как было предусмотрено ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Финальная редакция поправок к закону «Об отходах производства и потребления» и к смежным законам, посвященных расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), подготовлена ко второму чтению. Профильный комитет Госдумы предложил принять согласованный законопроект во вторник — что, вероятно, и произойдет, так как Владимир Путин поручал сделать это до августа, а 26 июля объявлено последним днем весенней сессии.

Напомним, институт РОП, в рамках которого компании должны либо доказательно утилизировать произведенные и ввезенные ими отходы, либо оплатить экологический сбор, создается с 2010 года. В 2015-м была запущена его нынешняя версия, которая не принесла ожидавшихся чиновниками результатов ни в части утилизации, ни в части бюджетных сборов. Фактически она оказалась непригодной для администрирования, что и привело к правке регулирования (см. “Ъ” от 24 апреля).

Согласно изменениям, теперь ответственность за утилизацию упаковки ложится на производителей ее преформы. Обязанность выполнения нормативов утилизации промышленниками и импортерами наступает уже после производства или ввоза товара, а не после его реализации. С 2025 года производители упаковки будут обязаны утилизировать отходы от всей ее выпущенной массы, а с 2026 года импортеры начнут предоставлять банковские гарантии, поручительства или сразу оплачивать экосбор при ввозе товаров.

Ко второму чтению с проектом произошло изменение, отражающее давнюю борьбу руководства Росприроднадзора (РПН) и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) за администрирование, контроль и надзор за РОП и утилизаторами посредством информационной системы учета отходов от использования товаров (ФГИС УОИТ). В рамках этой системы создается реестр «добросовестных утилизаторов». Если в редакции первого чтения такие полномочия были у РПН, то сейчас они переходят к РЭО, которая и будет решать, попадет ли утилизатор в систему.

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают получившийся фискальный перекос в регулировании РОП и отсутствие стимулов к уменьшению образования отходов. Они отмечают, что хотя ФГИС УОИТ должна была быть передана на администрирование от Росприроднадзора в РЭО, этого не было сделано. «Если она не заработает в новом качестве, никакого толка от законопроекта не будет — без администрирования не будет роста платежей в бюджет и финансирования утилизации»,— убежден Николай Павлов, председатель президиума СРО «Ассоциация утилизаторов отходов "Клевер"». Глава Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Содном Будатаров признает, что принятие закона может увеличить поступления экосбора, но понятие о его конечных получателях размыто, и, например, заготовители, которые мотивированы собирать вторсырье, среди них отсутствуют.

«Не умаляя важности законопроекта, следует сказать об ошибках, которые пока не устранены, несмотря на декларируемую сегодня ориентацию не на уплату экосбора, а на самостоятельную утилизацию отходов компаниями»,— говорит председатель комиссии по экологии Совета ТПП Наталья Беляева. В частности, судебная практика по спорам между субъектами РОП и РПН показала, что при подтверждении самостоятельной утилизации у компаний не принимают договоры продажи отходов, которые они покупают для обеспечения установленных нормативов.

Артем Чугунов