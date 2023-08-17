Украина внесла владельца AliExpress в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющую, в частности, торговой площадкой AliExpress, в список международных спонсоров войны. НАПК обвиняет группу в том, что она предоставляет свои платформы для продажи меди, вывезенной с подконтрольных России территорий, которые Украина считает своими, сообщила пресс-служба агентства.

НАПК указывает на апрельскую статью Reuters, в которой со ссылкой на данные российской таможни утверждалось, что китайская компания Quzhou Nova с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года закупила не менее 3220 т медного сплава за $7,4 млн у подконтрольного РФ Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Согласно информации агентства, поставки осуществлялись из порта Новороссийска. НАПК утверждает, что Quzhou Nova изготавливает из закупленной у России меди товары, которые продает на платформах Alibaba.

Кроме того, агентство отмечает, что Alibaba цензурирует украинский контент, связанный с военными действиями, на своих платформах. НАПК сообщает, что в марте 2022 года китайская группа компаний заблокировала профиль украинского стримера на AliExpress, имевшего на платформе более 268 тыс. подписчиков за «сообщения о войне». В то же время, утверждает агентство, пророссийские сообщения Alibaba не удаляет.

«Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, платя налоги, но и идеологически»,— заключила пресс-служба.

В октябре 2022 года издание The Bell (внесено в реестр иностранных агентов) со ссылкой на источники сообщило, что после начала военной операции России на Украине «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba, VK и USM International) решила закрыть локальный маркетплейс и сократить более 50% всех сотрудников. Минпромторг заявил об отсутствии у «AliExpress Россия» планов свернуть бизнес. Источники «Ведомостей» сообщили в феврале 2023 года, что AliExpress планирует отказаться от своего единственного крупного склада в России.

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Эрдни Кагалтынов