«Ведомости»: AliExpress может отказаться от своего последнего крупного склада в России

Маркетплейс AliExpress обсуждает возможность отказа от аренды 55 тыс. кв. м в комплексе «PLT Чехов», находящемся на Симферопольском шоссе в Подмосковье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, компания уже освободила часть площадей, оставшиеся она сдает в субаренду.

Один из собеседников издания не исключил, что маркетплейс оставит для собственного использования в Чехове около 5000–10 000 кв. м. Представитель AliExpress отказался от комментариев. В логистическом операторе Professional Logistics Technologies (PLT), которому принадлежит объект, никак не прокомментировали информацию.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Маркетплейс работает отдельно от глобальной AliExpress (она подконтрольна Alibaba Group).

В первом квартале 2022 года VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценивания доли в СП «Aliexpress Россия». В октябре издание The Bell (внесено в реестр иностранных агентов) со ссылкой на источники сообщила, что после начала военной операции России на Украине «AliExpress Россия» решила закрыть локальный маркетплейс и сократить более 50% всех сотрудников. Минпромторг заявил об отсутствии у «AliExpress Россия» планов свернуть бизнес.