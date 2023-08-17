Власти Дагестана предупредили о попытках дестабилизации через фейковые звонки

Дагестанский Центр управления регионом (ЦУР) проинформировал жителей республики об участившихся попытках дестабилизировать ситуацию посредством распространения анонимами ложных сообщений.

Одним из наиболее часто встречающихся фейков, сообщил ЦУР, является сообщение от лжесотрудников «Россетей» о якобы запланированных уже с 17 августа отключениях света и воды. «Бюджет республики закончился, финансирования из Москвы не будет» — эта информация сопровождается призывами выходить на митинги.

«Москва отказывается субсидировать ресурсоснабжающие организации Дагестана. Скоро в Махачкале и других городах вообще будет прекращена подача воды, начнут гореть снова заправки и другие здания, просьба зарядить телефоны и запастись водой как можно больше»,— цитирует ЦУР один из фейков.

Направленные на создание панических настроений тексты содержат советы «снять все деньги из банков и закупиться продуктами».

Минэнерго Дагестана также предупредило о зафиксированных звонках на мобильные номера от имени лжепредставителей министерства — людей предупреждают об отключениях света, газа, воды и взрывах на АЗС.

«Сотрудники министерства не обзванивают жителей региона, а вся достоверная информация об отключениях энергоресурсов размещена на официальных ресурсах Минэнерго Дагестана»,— говорится в сообщении. Также в республике появились мошенники, которые притворяются посредниками проверяющих от МЧС.

Юлия Рыбина, Махачкала