Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить перевод активов компаний в ключевых секторах в российскую юрисдикцию, а также запустить механизм восстановления контроля над отечественными компаниями, если они управляются через иностранные юридические лица. Поручения даны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста поручений, ускорить переход компаний в российскую юрисдикцию предлагается в том числе путем регистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР), когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством страны, где они зарегистрированы.

Правительству также поручили обеспечить запуск механизма, который позволит российским лицам восстановить контроль над компаниями, управляющимися иностранными юрлицами, если он был фактически утерян из-за «недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских граждан и организаций». Это предлагается делать в том числе за счет замены принадлежащих российским лицам акций зарегистрированных за границей холдингов на акции российских компаний, входящих в такие холдинги.

Поручения должны быть выполнены к 30 ноября 2023 года. Ответственным за их выполнение назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

В феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал к деофшоризации российского бизнеса. В июне во время выступления на ПМЭФ-2023 господин Путин призвал завершить перевод активов бизнеса РФ в российскую юрисдикцию до конца текущего года.

В мае в Минэкономики сообщили, что ведомство разрабатывает меры, которые помогут бизнесу перейти в российскую юрисдикцию, обойдя иностранные запреты.

16 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой процедуре «переезда» иностранных компаний в САР. Документ раскритиковали в Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В июне Минэкономики представило план деофшоризации бизнеса. Он, в частности, предусматривает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение «переезда» и донастройку регулирования международных фондов.

Подробнее — в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Олеся Павленко