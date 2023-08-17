Суд отказал в заочном заключении под стражу бывшего липецкого вице-губернатора

Советский райсуд Липецка вновь отказал региональному управлению Следственного комитета России (СКР) в заочном заключении под стражу бывшего вице-губернатора Ильи Тузова, курировавшего в 2019–2021 годах дорожное строительство в регионе, рассказал источник «Ъ» в правоохранительных органах. Экс-чиновник уже почти два года находится не в России и объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Тузов в 2020 году

Фото: липецкаяобласть.рф Илья Тузов в 2020 году

Фото: липецкаяобласть.рф

Илью Тузова заочно обвиняют в злоупотреблениях должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2020 году он дал поручение тогдашнему начальнику регионального управления дорог и транспорта Валентину Малахову создать условия для победы компании «Руслан-1» на аукционе, предметом которого был ремонт дорожного полотна на 300 млн руб. В итоге эта фирма получила госконтракт, хотя ее предложение превышало предложения других участников аукциона на 33,5 млн руб. Валентина Малахова в мае приговорили за это преступление к штрафу в размере 80 тыс. руб.

До последнего отказа суд уже дважды отклонял ходатайства следствия о заочном аресте Ильи Тузова. Обвиняемый предоставлял сведения, что не может вернуться в Россию по объективным причинам: сначала из-за введенных в феврале прошлого года ограничений на авиасообщение между странами, а после из-за состояния здоровья. По информации «Ъ», он утверждает, что находится в Греции.

Сергей Толмачев, Воронеж