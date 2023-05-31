Бывший главный дорожник Липецкой области Валентин Малахов получил штраф за злоупотребление полномочиями

Советский райсуд Липецка приговорил бывшего начальнику регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова к штрафу за превышение должностных полномочий при заключении госконтракта (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Сумму штрафа там не раскрыли. По данным Gorod48, она составила 80 тыс. руб.

Как установил суд, в феврале–марте 2020 года Валентин Малахов превысил должностные полномочия при проведении аукциона и заключении по его результатам в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» госконтракта на ремонт дорог на более чем 300 млн руб. «По указанию» подсудимого были созданы преимущественные условия для заключения договора с ООО ТК «Руслан-1». «Это повлекло нарушение прав и законных интересов организаций, предложивших наименьшую цену контракта и позволявшую им стать победителями аукциона», — отметили в ведомстве.

Кроме того, существенно нарушены права региональных управления дорог и дорожного агентства, так как ведомства «были лишены возможности результативно и эффективно» использовать на заключение других госконтрактов сэкономленные в случае законных торгов 33,5 млн руб.

Преступление выявлено во взаимодействии с областном управлением ФСБ в октябре 2020 года. До суда дело Валентина Малахова дошло осенью 2022 года.

В августе 2022 года за нарушение антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба также оштрафовала «Руслан-1» на 44,6 млн рублей.

В превышении полномочий следователи также подозревают бывшего вице-губернатора Илью Тузова. Ему в марте 2022 года было предъявлено обвинение. Эта мера необходима для экстрадиции экс-чиновника в Россию.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Ковид помешал аресту».

Александр Прытков

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