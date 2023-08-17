Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Дагестане. В Москву его доставили сегодня утром, 17 августа, из Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльдар Насрулаев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Эльдар Насрулаев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

14 августа на автосервисе, который расположен на перекрестке Федерального шоссе и улицы Кулинской в селе Новокули (выезд из Махачкалы), начался пожар. Огонь перекинулся на соседнюю автозаправку, где произошел взрыв. По данным МЧС, в результате погибли 35 человек, 84 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». В качестве одной из версий взрыва рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных химикатов.

34-летний Эльдар Насрулаев был задержан 15 августа. Считается, что именно он арендовал склад, на котором незаконно хранил несколько тонн селитры. По части 3 статьи 238 УК, которая ему вменяется, максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Подробнее о ЧП на окраине Махачкалы — в материале «Ъ» «Огневой вал».