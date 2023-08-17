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Коммерсантъ FM
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Путин: пришло время для высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил журналистам после церемонии открытия МЦД-3, что пришло время для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. По его мнению, после магистраль нужно довести до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Донецка, Луганска и других городов. Также он заявил, что обсудит строительство такой дороги до Минска с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации»,— сказал господин Путин.

«Давайте начнем работать. Мы недавно с Сергеем Семеновичем, с председателем правления, руководителем Сбера это обсуждали. Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе, они видят для себя и экономическую, и финансовую перспективу. Уверен, что у нас все получится»,— добавил он.

Как отметил президент, время в пути по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов, до Твери — 39 минут, от Великого Новгорода до Петербурга — 29 минут, от Москвы до Адлера — 10 часов. «Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг»,— сказал он.

Владимир Путин добавил, что направление ВСМ в Минск было бы востребовано среди россиян и белорусов. «Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю»,— сказал он.

Сейчас в России нет высокоскоростных магистралей. Первой ВСМ должна стать магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. В июле замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что сроки ее строительства могут вырасти из-за недостаточного финансирования. В нынешнем году вместо 40 млрд руб. на реализацию проекта выделено 12 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магистраль притормаживает».

Олеся Павленко

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