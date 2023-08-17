Путин и Собянин открыли движение на МЦД-3

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы участвуют в церемонии запуска пассажирского движения на Ленинградско-Казанском московском центральном диаметре (МЦД-3), который связывает Зеленоград и Раменское. На мероприятии также присутствуют губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Церемония открытия движения прошла по видеосвязи из выставочного центра «Манеж» в Москве, где Владимир Путин и Сергей Собянин посетили выставку «Год нового транспортного каркаса».

«Разрешаю»,— сказал господин Путин перед стартом движения.

МЦД-3 свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги через Москву. Его протяженность — 85 км. На диаметре расположено 38 станций, 14 из них пересадочные. Поезда будут ходить с 5:00 до 1:00, в часы пик интервал движения составит 5–6 минут. По оценкам властей, МЦД-3 будут пользоваться более 577 тыс. человек в сутки.

15 августа пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживались до двух часов. В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании поясняли, что задержки связаны с обкаткой поездов для МЦД-3.

Олеся Павленко