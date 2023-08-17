Подростков привлекли в арестанты

В Калмыкии задержаны предполагаемые лидер и 12 участников признанного экстремистским и запрещенного в России сообщества «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В отношении них возбуждено уголовное дело об организации экстремистской группы и участии в ее деятельности. Согласно материалам дела, ранее судимый житель Элисты привлекал к участию в формировании молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Всего ему удалось сагитировать около 200 человек, полагают следователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допрос одного из задержанных

Фото: СК РФ Допрос одного из задержанных

Фото: СК РФ

Следственное управление Следственного комитета России по Калмыкии возбудило по материалам республиканских управлений МВД и ФСБ уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). В рамках дела задержаны предполагаемые лидер и 12 наиболее активных участников местной группировки АУЕ. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ранее судимый житель Элисты привлек к участию в объединении порядка 200 человек, в том числе несовершеннолетних.

Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, задержаны участники действующих в Элисте неформальных молодежных группировок «Гном», «101 квартал» и «Ковбой». Предполагаемым лидером следствие считает 34-летнего Тамерлана Кеквеева, осужденного в 2009 году на восемь лет колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По предварительным данным, он организовал в Элисте ячейку АУЕ не позднее июля 2022 года.

Другим задержанным от 18 до 30 лет, минимум пятеро были ранее судимы за управление автомобилем в пьяном виде, кражи, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. Один из подозреваемых уже содержится в СИЗО по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщил источник.

При обысках в домах фигурантов в Элисте, Целинном районе Калмыкии, Ростовской и Московской областях следователи нашли пневматическое и травматическое оружие, рогатки, нарды с символикой АУЕ.

В числе прочего были изъяты металлические трубы, заготовленные, как полагают следователи, для совершения нападений.

В задержании подозреваемых участвовали представители всех правоохранительных органов. Так, республиканская прокуратура исполняла координирующую роль, непосредственно задержание проводили сотрудники следственного управления во взаимодействии с региональными МВД и ФСБ при силовой поддержке управления Росгвардии. Следователями направлены в суд ходатайства об аресте задержанных.

«В ходе следствия будут проверены факты организации поборов в отношении несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений, а также субъектов предпринимательской деятельности»,— отмечается в сообщении СКР.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону