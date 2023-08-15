После прорыва дамбы в Уссурийске возбуждено уголовное дело

Сегодня, 15 августа, управление СКР по Приморью сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений - нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Поводом послужил прорыв 12 августа дамбы в Уссурийске, после чего оказался затопленным микрорайон «Семь ветров».

«В 2022 году между юридическим лицом, осуществляющим деятельность по организации и контролю выполнения работ в сфере строительства, и подрядной организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству дамбы в районе улицы Раздольной в городе Уссурийске»,— информирует следствие. Строительство должно было быть завершено в июне текущего года, но срок сдачи объекта неоднократно переносился. В ходе тайфуна «Ханун» недостроенная дамба была прорвана.

По информации прокуратуры Приморья, из-за прорыва дамбы были подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе ул. Раздольной.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, говорится в сообщении следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Что стало причиной прорыва дамбы, пока неизвестно. «Были это объемы выпавших осадков или качество работ при строительстве гидротехнического сооружения, изучают компетентные органы. Следователи СК дадут свою оценку деятельности подрядной организации»,— заявил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава региона также добавил, что после схода воды дамба будет восстановлена — «так, чтобы она отвечала требованиям».

По данным приморских СМИ, контракт на строительство объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе улицы Раздольная в г. Уссурийске» был заключен в марте прошлого года. Его стоимость — более 310 млн руб.

За несколько дней до прорыва дамбы главный инженер компании-подрядчика ООО «Спецдорстрой» Наталья Козина уверяла, что хотя дамба и недостроенная, она выполнит свою функцию и «речная вода не сможет пройти на сторону микрорайона».

Подробнее о наводнении — в материале «Ъ» «"Ханун" наследил в Приморье».

Алексей Чернышев, Владивосток