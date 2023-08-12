В Уссурийске прорвало дамбу, которую сделали для сдерживания паводка

Дамбу, созданную для сдерживания паводка в Уссурийске Приморского края, прорвало. Диспетчерская служба города сообщила «РИА Новости», что ночью «был перелив через верх дамбы» и она начала разрушаться.

«И вот сейчас только она вылетела»,— сказали в диспетчерской службе.

По данным на утро 11 августа, в Уссурийском городском округе выпало 117 мм осадков — это около месячной нормы (120–130 мм). Было ограничено движение в села Богатырка и Монакино. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий. Было эвакуировано около 200 человек.

В Приморье до 12 августа действует штормовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун». В семи муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. Отрезан 31 населенный пункт. Подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Известно, что жертвами стали как минимум двое детей.

Леонид Уварчев