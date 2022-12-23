В Петербурге спустили на воду неатомную подлодку «Великие Луки»

На Адмиралтейских верфях (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) состоялась церемония спуска на воду новой неатомной подводной лодки Б-587 «Великие Луки», сообщает пресс-служба ОСК.

«Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к новому поколению неатомных подводных лодок. На сегодняшний день подводные лодки данного проекта признаны самыми современными дизель-электрическими лодками, предназначенными для ВМФ России»,— рассказал на церемонии замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он добавил, что Адмиралтейские верфи являются единственным заводом в России, строящим корабли этого класса.

Подводные лодки проекта 677 спроектированы ЦКБ МТ «Рубин» и предназначены для широкого круга боевых задач, включая уничтожение вражеских кораблей и защиты береговых укреплений.

«Великие Луки» — третий корабль класса «Лада». Планируется, что подводная лодка войдет в состав Северного флота ВМФ России.

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