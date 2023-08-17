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Коммерсантъ FM
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Нацгвардия Украины сообщила о возвращении бойцов «Азова» в зону боевых действий

Врио директора департамента планирования применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бойцы батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) вернулись к участию в боевых действиях.

Командиры «Азова» по прибытию на Украину из Турции. Фотография сделана 8 июля

Командиры «Азова» по прибытию на Украину из Турции. Фотография сделана 8 июля

Фото: Roman Baluk / Reuters

Командиры «Азова» по прибытию на Украину из Турции. Фотография сделана 8 июля

Фото: Roman Baluk / Reuters

«Бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества (краснолиманское направление.— "Ъ")»,— сказал господин Уршалович (цитата по Military Media Center).

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пятерых командиров «Азова». Они были отправлены в Турцию в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными с Россией. Власти России назвали возвращение азовцев на Украину нарушением договоренностей — они должны были оставаться в Турции до окончания военного конфликта.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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