Нацгвардия Украины сообщила о возвращении бойцов «Азова» в зону боевых действий

Врио директора департамента планирования применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бойцы батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) вернулись к участию в боевых действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командиры «Азова» по прибытию на Украину из Турции. Фотография сделана 8 июля

Фото: Roman Baluk / Reuters Командиры «Азова» по прибытию на Украину из Турции. Фотография сделана 8 июля

Фото: Roman Baluk / Reuters

«Бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества (краснолиманское направление.— "Ъ")»,— сказал господин Уршалович (цитата по Military Media Center).

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пятерых командиров «Азова». Они были отправлены в Турцию в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными с Россией. Власти России назвали возвращение азовцев на Украину нарушением договоренностей — они должны были оставаться в Турции до окончания военного конфликта.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».