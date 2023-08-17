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Коммерсантъ FM
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ООН: прекращение обучения на русском в Эстонии нарушает международное право

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвали нарушением международного права решение властей Эстонии перевести образовательную систему страны на государственный язык, что привело к ограничению ведения уроков на русском языке.

«Похоже, что недавние поправки к законодательству серьезно ограничивают обучение на языках меньшинств в Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, в том числе работающих на языке меньшинств или двуязычных учреждений»,— отметили в УВКПЧ ООН. Там также обратили внимание на то, что законодательством Эстонии «язык меньшинств (в том числе, русский) фактически упразднен как средство обучения на государственном и региональном уровнях». В ООН выразили недоумение по поводу того, что Таллин решил проигнорировать протестные акции и митинги русскоязычных жителей Эстонии и решил не принимать во внимание их мнение.

В сообщении УВКПЧ указано, что эксперты ООН специально связались с правительством Эстонии по этим вопросам и просили их разъяснить причины введения столь жестких языковых ограничений. Реакции эстонских властей пока не получено.

В декабре 2022 года рийгикогу (парламент) Эстонии большинством голосов официально принял закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. Предполагается, что с 2024 по 2025 год на эстонский язык переведут все детские сады и начальные классы школ, до 2029-2030 годов доля уроков на государственном языке должна будет составлять не менее 60%. Полный переход школ на эстонский язык намечен на 2030-2031 годы, на выпускные классы эта практика будет распространена не позднее 2032-2033 годов. Кроме того, с 1 августа 2023 года в Эстонии также увеличили в 15 раз, до 10 тыс. евро, штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя.

Александр Кислов

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