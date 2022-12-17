Власти Эстонии утвердили план перевода русских школ на эстоноязычное образование

Министерство образования и науки Эстонии утвердило план действий, предусматривающий переход по переходу русских школ и детский садов на образование на эстонском языке к 2030 году. План был разработан в соответствии с принятым 12 декабря парламентом новом законе об основной школе и гимназии.

Как рассказал изданию ERR глава Минобрнауки Эстонии Тынис Лукаc, для ускорения перехода образования на эстонский правительство увеличит количество мест подготовки учителей в университетах, а также увеличат размер заработной платы школьным преподавателям до €1749 с января 2023 года.

Сначала на обучение на эстонском в 2024/2025 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы общеобразовательных школ. С 1 августа 2024 года владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей. Кроме того, с 1 августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским не ниже уровня С1.

Анастасия Ларина