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Коммерсантъ FM
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В Перми прошли обыски у правозащитника Мурзаева и журналистки Асауленко

Сегодня, 17 августа, в Перми силовики провели обыски по местам жительства правозащитника Валентина Мурзаева и журналистки Оксаны Асауленко. Как сообщила госпожа Асауленко, следственные действия начались в шесть утра, в итоге у нее изъяли телефон, а у господина Мурзаева — телефон и компьютер.

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Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Оксана Асауленко

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Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Оксана Асауленко

Оба проходят свидетелями по уголовному делу в отношении оппозиционера Сергея Ухова (признан иностранным агентом), которое было возбуждено еще в феврале по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы, направленные против безопасности государства). Сам Сергей Ухов, который находится за границей, был объявлен в розыск.

О возбуждении дела стало известно в июле. Сергей Ухов тогда отметил, что не знает подробностей расследования, но заявил, что оно «было заведено за правду».

Дмитрий Астахов, Пермь

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